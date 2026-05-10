В Барнауле подростки избили юношу с инвалидностью на детской площадке

В Барнауле компания подростков жестоко избила юношу с инвалидностью. Об этом сообщил Telegram-канал «Подслушано Барнаул».

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Эмилии Алексеевой. Группа подростков окружила молодого человека на детской площадке. По словам очевидицы, девушка и двое парней в возрасте 15-17 лет били жертву по голове.

«Подростки нанесли пострадавшему несколько ударов по голове и разбили нос до крови. На место вызвали скорую помощь. Медики осмотрели молодого человека у подъезда, после чего увезли. Также родственники рассказали, что похожая ситуация уже происходила ранее — в прошлом году у парня отобрали телефон, но тогда в полицию не обращались», – сказано в посте.

Делом заинтересовались в прокуратуре Алтайского края. Прокурор Антон Герман поручил провести проверку по факту применения насилия подростками на детской площадке. Позже стало известно, что зачинщиком конфликта является местный житель 2007 года рождения, с которым пострадавший учился в одной школе. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее четверо подростков избили 14-летнюю девочку в новосибирском ТЦ из-за шутки.

 
