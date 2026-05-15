Регистрация на предварительное голосование «Единой России» завершилась

Регистрация на предварительное голосование «Единой России» в Госдуму завершилась, а всего в думских праймериз участвуют 4,4 тыс. кандидатов, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что средний конкурс составляет 11 человек на место.

По словам Якушева, от участников СВО поступило 535 заявок.

«Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас Герои – это серьезный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества», — сказал он.

В «Единой России» отметили, что 20% заявок поступило от действующих депутатов, а около 50% участников – беспартийные. Около 30% кандидатов – представители малого и среднего бизнеса, 12% — педагоги, 10% — представители социальной сферы и общественности, а еще 4% — врачи.