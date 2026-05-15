В Подмосковье женщину-врача обвинили в совращении пациента

В Подмосковье женщина обвинила врача в том, что она увела из семьи ее 35-летнего супруга. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, житель Королева по имени Роман попал в больницу, где пожаловался медикам на сильную одышку, также у него обнаружили проблемы с сердцем. В результате ему назначили соответствующее лечение.

Во время лечения он переписывался с супругой и рассказывал о процессе.

«Делился своим состоянием и шутил, что его лечащий врач выписала ему аналог «виагры» для улучшения кровотока», – сообщается в публикации.

Позже жена узнала, что врач стала еще больше шутить о действии препарата. Например, якобы несерьезно интересоваться влиянием назначенного лекарства на половой орган пациента.

После выписки Роман рассказал жене, что его лечила молодая аспирантка, к которой он решил уйти. Супруга хочет, чтобы этого медика отстранили от работы. В медучреждении уже организовали служебную проверку.

