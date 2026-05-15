В МВД предупредили о новой уловке мошенников в мессенджерах

МВД: мошенники обходят защиту мессенджеров необычными символами
Мошенники начали использовать хаотичный регистр, необычные символы и смешение разных алфавитов, чтобы обходить защиту мессенджеров и скрывать массовые рассылки. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники комбинируют кириллицу и латиницу, добавляют нестандартные символы и специально меняют регистр букв. Такие приемы помогают мошенникам обходить автоматические системы обнаружения спама и маскировать вредоносные сообщения.

В МВД подчеркнули, что хаотичный набор букв и символов может быть одним из главных признаков мошеннической активности, особенно если вместе с сообщением приходят APK- или HTML-файлы, ссылки либо фразы вроде «это ты на фото?».

До этого МВД предупредило россиян о новой мошеннической схеме, связанной с предложениями «пассивного дохода» на VPS-серверах. Аферисты обещают доход в размере от 50 до 100 тыс. руб. в месяц, мгновенные выплаты на банковскую карту или в криптовалюте, а также отсутствие каких-либо рисков.

Ранее Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ.

 
