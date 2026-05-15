Женщине диагностировали рак яичников спустя годы после их удаления

Женщина из США, удалившая яичники, пришла к медикам с другой проблемой и узнала, что у нее рак яичников. Об этом сообщает Daily Mirror.

За некоторое время до произошедшего Эйми Найт выяснила, что у нее есть генетическая предрасположенность к раку груди и яичников. Так, из-за подобных проблем она потеряла прабабушку, бабушку, мать и сестру.

Чтобы не рисковать, она решилась на операцию и полагала, что это избавит ее от высокого риска. Однако в 2025-м году Найт заметила увеличившийся живот. Предположив проблемы с желудком, она обратилась в больницу.

Как выяснили медики, в этот момент у нее была уже третья стадия рака яичников, который распространился и на лимфатические узлы. Врачи предположили, что во время вмешательства некоторые фрагменты клеток остались и вскоре стали злокачественными.

«Чья-то безрассудность стоила мне жизни», – рассказала Найт.

Специалисты прогнозируют, что женщина сможет прожить еще от двух до пяти лет.

