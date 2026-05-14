Распространенную «женскую» болезнь впервые официально переименовали спустя почти 100 лет

Международная группа ученых и врачей предложила отказаться от термина «синдром поликистозных яичников» (СПКЯ) и заменить его на «полиэндокринный метаболический овариальный синдром» (ПМОС). По словам экспертов, старое название не только неточно описывает заболевание, но и мешает своевременной диагностике и лечению. Инициативу представили на Европейском конгрессе эндокринологии в Праге (ECE).

СПКЯ считается одним из самых распространенных гормональных нарушений в мире. По оценкам исследователей, синдром затрагивает около 170 миллионов человек, причем до 70% случаев остаются недиагностированными.

Авторы инициативы отмечают, что нынешнее название вводит пациентов и врачей в заблуждение. Многие считают, что заболевание связано только с яичниками и образованием кист, хотя на самом деле его проявления гораздо шире.

Синдром может вызывать нарушения менструального цикла, проблемы с овуляцией, повышенный рост волос, акне и бесплодие. Однако этим последствия не ограничиваются. Заболевание также связано с нарушением обмена веществ, инсулинорезистентностью, повышенным риском диабета второго типа, ожирения, жировой болезни печени и психологическими проблемами.

Особенно критикуется слово «поликистозный». Еще в 1930-х годах врачи описали у пациенток увеличенные яичники с множеством небольших образований, которые приняли за кисты. Позже выяснилось, что это не кисты, а недоразвитые фолликулы. При этом у части пациентов такие изменения вообще отсутствуют.

Исследователи считают, что из-за акцента на яичниках многие симптомы, связанные с обменом веществ и психическим состоянием, долгое время игнорировались.

В последние десятилетия ученые все больше внимания уделяют именно метаболической природе синдрома. По современным данным, до 85% пациентов со СПКЯ страдают инсулинорезистентностью. На этом фоне для лечения все чаще используют препараты от диабета, например метформин, хотя во многих странах такие назначения остаются вне официальных показаний.

Авторы инициативы надеются, что новое название поможет изменить подход к диагностике и терапии заболевания, а также привлечет внимание страховых компаний, фармацевтической индустрии и систем здравоохранения.

В ближайшие три года термины СПКЯ и ПМОС будут использоваться параллельно. После этого инициаторы проекта рассчитывают добиться официального признания нового названия Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее популярный витамин оказался провокатором рака.