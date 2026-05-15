Родителям объяснили, как правильно реагировать на плач ребенка

Врач Крашкина: плач ребенка не нужно воспринимать как свою неудачу в воспитании
Плач и истерики ребенка зачастую оказываются серьезным испытанием для родителей. Однако в такие моменты взрослым важно не винить себя, а воспринимать происходящее как естественное проявление эмоций малыша. Об этом газете «Известия» рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Эксперт объяснила, что одной из наиболее распространенных ошибок родителей становится восприятие слез ребенка как свидетельство его серьезного страдания или собственного провала. Однако для детей младшего возраста плач — естественный способом переживания сильных эмоций, таких как усталость или страх.

«До 4–5 лет эмоциональные всплески и слезы являются нормальной частью психического развития. В этот период ребенок еще не способен полноценно регулировать свои переживания, поэтому задача взрослого — не подавлять эмоции, а помочь безопасно прожить этот период», — подчеркнула врач.

По ее словам, во время эмоционального пика ребенок практически не воспринимает объяснения и уговоры, поэтому взрослым нужно обеспечить ему чувство безопасности, находиться рядом и дождаться момента, когда интенсивность переживаний снизится.

Специалист предупредила, что попытки обесценить чувства малыша только усиливают его внутреннее напряжение и формируют недоверие к своим же эмоциям.

В такие моменты не менее важно эмоциональное состояние и самих родителей. При этом раздражение и срывы говорят о накопленной усталости, стрессе и эмоциональном истощении. В таких ситуациях не следует продолжать взаимодействовать с ребенком, направив силы на отдых и восстановление собственного ресурса.

Взрослым рекомендуется отказаться от стремления быть идеальными родителями, поскольку на ребенка оказывают влияние не только их действия, но и его возраст, темперамент, а также внешние обстоятельства.

Ранее врач объяснила, почему дети боятся пробовать новые продукты.

 
