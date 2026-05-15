Почему дети боятся пробовать новые продукты, объяснила врач

Пищевая неофобия, определяемая как страх или отвращение к употреблению новых или незнакомых продуктов питания, представляет собой серьезную проблему, особенно в контексте детей дошкольного возраста. Чаще всего это естественный этап развития ребенка, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Клиники Ольги Евдокимовой и Психиатрической клиники доктора Шурова Анастасия Фатеева.

«Введение новых вкусов и продуктов часто представляет собой проблему для родителей, стремящихся удовлетворить потребности своих детей в питании. Важно отметить, что продукт не обязательно должен быть новым, даже другой способ приготовления или подачи может привести к отказу ребенка еще до дегустации. Первоначально непонятное, неофобическое поведение становится понятным, если рассматривать эволюционные процессы, в ходе которых первобытные люди избегали незнакомых продуктов, чтобы предотвратить потенциальное отравление. Тот же механизм у маленьких детей подчеркивает естественный аспект пищевой неофобии как часть нормального развития ребенка», — объяснила врач.

Пищевая неофобия наиболее распространена среди детей в возрасте от 2 до 6 лет. На этом этапе развития часто возникает так называемый бунт двухлетнего ребенка, проявляющийся в стремлении к автономии, что может усугубить неофобическое поведение. Хотя такое поведение обычно проходит с возрастом, оно может сохраняться до 11 лет, обычно исчезая в подростковом возрасте.

«Нежелание детей есть и пробовать новые вкусы приводит к тому, что до 50% родителей обращаются к специалистам. Дети с пищевой неофобией склонны принимать новые продукты после многократного знакомства с ними. Кормление должно происходить в спокойной обстановке, без негативных высказываний, комментарии должны быть поддерживающими и понимающими. Постепенное введение новых продуктов в поддерживающей, ненавязчивой обстановке может значительно снизить уровень пищевой неофобии. Во-вторых, создание позитивной атмосферы во время еды, где детей поощряют экспериментировать с новыми вкусами, может способствовать формированию здоровых пищевых привычек», — рассказала врач.

Если из-за неофобии у ребенка возникает дефицит питательных веществ, реакции на новую пищу слишком яркие и мешают повседневной жизни, а отвращение к новому продукту не проходит за полгода — это повод обратиться к врачу.

