Древняя китайская гимнастика оказалась эффективной для снижения давления

JACC: китайская практика ба дуань цзинь помогает от гипертонии
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Китайская практика ба дуань цзинь, сочетающая медленные движения, дыхательные упражнения и элементы медитации, может снижать артериальное давление не хуже быстрой ходьбы. К такому выводу пришли ученые по итогам крупного клинического исследования, опубликованного в журнале JACC.

Повышенное давление считается одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя врачи рекомендуют физическую активность для его контроля, многим людям сложно регулярно заниматься спортом из-за нехватки времени, оборудования или доступа к тренировкам.

Ба дуань цзинь — это традиционная китайская гимнастика, состоящая из восьми последовательных движений. Она сочетает умеренную аэробную нагрузку, растяжку, изометрические упражнения и практики осознанности. Обычно тренировка длится 10–15 минут и не требует специального инвентаря.

В исследовании приняли участие 216 человек старше 40 лет с повышенным систолическим давлением — от 130 до 139 миллиметров ртутного столба. Участников разделили на три группы: одни занимались ба дуань цзинь, другие ходили быстрым шагом, а третьи самостоятельно выбирали физическую активность.

Люди из группы ба дуань цзинь тренировались пять дней в неделю. Уже через три месяца у них снизилось среднесуточное систолическое давление примерно на 3 миллиметра ртутного столба, а показатели давления в кабинете врача — примерно на 5 миллиметров. Эффект сохранялся и спустя год.

По словам исследователей, такие результаты сопоставимы с действием некоторых препаратов первой линии для лечения гипертонии.

«Благодаря простоте, безопасности и возможности легко поддерживать занятия в долгосрочной перспективе ба дуань цзинь может стать эффективным и доступным способом снижения давления», — отметил старший автор исследования, директор отделения профилактической медицины Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Китая Цзин Ли.

Ученые также подчеркнули, что эффективность гимнастики оказалась сопоставимой с быстрой ходьбой, а участники смогли сохранять привычку к тренировкам даже без постоянного контроля специалистов.

Главный редактор журнала JACC, профессор Медицинской школы Йельского университета Харлан Крамхольц отметил, что исследование демонстрирует, как древние и недорогие практики могут получать подтверждение в современных рандомизированных клинических испытаниях.

