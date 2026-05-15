Диетолог назвала продукты, которые опасно есть при гипертонии

Лук, чеснок, редис, репа, редька могут представлять опасность для людей с гипертонией. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, эти продукты разгоняют кровообращение, повышают частоту сердечных сокращений и давление. Врач посоветовала ограничить их потребление тем, у кого они вызывают такую реакцию.

«Также гипертоникам стоит быть осторожнее с очень сладкими фруктами, такими как виноград, бананы, манго. Они могут повысить уровень глюкозы в крови, которая разрушает стенки сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни», — отметила Соломатина.

Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина до этого говорила, что артериальная гипертония в настоящее время широко распространена в России. По ее словам, повышенное артериальное давление, выявленное в ходе диспансеризации, рассматривается не как фактор риска, а как самостоятельное заболевание. В связи с этим пациент сразу относится к третьей группе здоровья, которая подлежит диспансерному наблюдению.

Ранее сообщалось, что древняя китайская гимнастика оказалась эффективной для снижения давления.

 
