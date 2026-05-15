В Минздраве назвали самые пьющие регионы России

Самый низкий уровень потребления алкоголя в России зафиксирован в регионах Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае, Туве и Москве. Об этом сообщил «Известиям» начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировала газета, в апреле 2026 года в Чечне потребление алкоголя составило 0,02 литра чистого спирта на человека. В Ингушетии показатель достиг 0,63 литра, а в Дагестане — 0,9 литра.

Наиболее высокий уровень потребления зафиксирован в Ненецком автономном округе — 18,2 литра чистого спирта на человека. Далее следуют Еврейская автономная область с показателем 14,76 литра и Чукотский автономный округ — 14,17 литра.

По словам Зыкова, средний показатель по России в 2025 году составил 8,06 литра чистого спирта на человека, что на 24% ниже уровня десятилетней давности. В 2016 году этот показатель составлял 10,6 литра.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев отметил, что низкое потребление алкоголя на Северном Кавказе связано с культурными особенностями и негативным отношением общества к спиртному. По его словам, в Дагестане ряд торговых сетей вообще не продают алкогольную продукцию. В Москве же люди чаще покупают напитки с невысокой крепостью, поэтому объем потребленного чистого спирта оказывается ниже, объяснил Ставцев.

В марте в России наблюдалось заметное снижение потребления алкоголя, охватившее почти 70 регионов страны. Наиболее значительное сокращение отмечено в Пермском крае, а также в Кировской и Пензенской областях.

