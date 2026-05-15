Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В России хотят провести ревизию электросетевой мощности крупных потребителей

«Ъ»: власти предлагают провести ревизию электросетевой мощности
Anna Voitenko/Reuters

Правительство России хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, предлагается оставить мощность, которая равна максимальной загрузке потребителя за предыдущие пять лет плюс дополнительный резерв в 20%. По результатам ревизии с потребителями будут перезаключать документы о технологическом присоединении.

Также разрабатывается инициатива, которая предполагает введение обязательств по оплате разницы между максимальной мощностью и фактическим потреблением.

До этого ученые Пермского Политеха предложили способ существенно снизить расходы на электроэнергию в системе водоснабжения за счет точного прогнозирования нагрузки насосных станций. Разработанная ими система на основе машинного обучения позволяет почти в четыре раза уменьшить погрешность почасового прогноза энергопотребления и тем самым безопасно перейти на более выгодный тариф.

Ранее Путин призвал не перекладывать затраты энергетиков на тарифы.

 
Теперь вы знаете
Ветераны СВО в оборонке, сокращение удаленки и резкое подорожание морепродуктов. Главное за 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!