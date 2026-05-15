В России хотят провести ревизию электросетевой мощности крупных потребителей

Правительство России хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, предлагается оставить мощность, которая равна максимальной загрузке потребителя за предыдущие пять лет плюс дополнительный резерв в 20%. По результатам ревизии с потребителями будут перезаключать документы о технологическом присоединении.

Также разрабатывается инициатива, которая предполагает введение обязательств по оплате разницы между максимальной мощностью и фактическим потреблением.

До этого ученые Пермского Политеха предложили способ существенно снизить расходы на электроэнергию в системе водоснабжения за счет точного прогнозирования нагрузки насосных станций. Разработанная ими система на основе машинного обучения позволяет почти в четыре раза уменьшить погрешность почасового прогноза энергопотребления и тем самым безопасно перейти на более выгодный тариф.

Ранее Путин призвал не перекладывать затраты энергетиков на тарифы.