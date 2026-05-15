Стоматолог Минздрава рассказал о вреде брекетов

Установка брекетов во взрослом возрасте может негативно сказаться на состоянии зубов и десен. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич.

По словам специалиста, брекеты уменьшают объем костной ткани и приводят к рецессии десны — оголению шейки и корня зуба.

«Те, кто взрослым ставит брекеты, делают очень плохо. Не надо ставить брекеты, потому что, когда вы двигаете зубы, вы уменьшаете объем костной ткани. И потом возникают рецессии», — сказал он.

Кроме того, после такого лечения зубы могут расходиться, а в некоторых случаях перед установкой брекетов требуется удаление отдельных зубов, отметил стоматолог.

Он подчеркнул, что «повальное увлечение» частных клиник установкой брекетов негативно влияет на стоматологическое здоровье россиян.

В прошлом году стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян рассказал «Газете.Ru», что одним из основных аспектов успешного лечения с помощью брекетов является строгое соблюдение специальной диеты, так как некоторая пища способна повредить аппарат или затруднить его чистку. В этот перечень входят твердые овощи и фрукты, липкая или клейкая еда, семена, крупы, сладости, а также красящие продукты.

Ранее москвич хотел установить брекеты, но лишился здоровых зубов и 500 тысяч рублей.