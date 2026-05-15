Охваты в Telegram сократились на 10–15% с середины марта

Сейчас ситуацию на рынке рекламы в Telegram можно охарактеризовать так: все лучше, чем ожидали, но все-таки хуже, чем было. Массового закрытия каналов не произошло, однако объем рекламных размещений снизился, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Алимов, соучредитель аналитической компании Digital.точнее.

Алимов напомнил, что в Telegram рекламодатели использовали два ключевых инструмента: рекламу в кабинете Telegram и размещения у инфлюенсеров. На оба типа повлияли два фактора.

Первый — замедление мессенджера, которое сказалось на медиапотреблении и физических охватах.

«Сейчас по нашим системам мониторинга мы видим сокращение охвата примерно на 10–15% с середины марта», — уточняет эксперт.

Второй фактор — законодательное регулирование, которое, несмотря на отсутствие штрафов в текущем году, побудило часть рекламодателей снять свои размещения.

«Еще до начала замедления и до объявления позиции Роскомнадзора о соответствии размещений в Telegram закону о рекламе в ряде каналов доля маркированных рекламных постов достигала 50% от общего количества. Сейчас мониторинг подсказывает — не более 38%», — отмечает соучредитель Digital.точнее.

Telegram-каналы стали зарабатывать меньше, чем раньше. Однако часть из них постепенно набирает аудиторию в мессенджере «Макс», поэтому к концу года сокращение, вероятно, нивелируется.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда этот рынок в наибольшей степени зависит от государственного регулирования, и именно по этой причине долгосрочные прогнозы делать трудно», — подчеркивает Алимов.

По словам эксперта, с точки зрения рекламодателей Telegram все еще остается эффективной площадкой для коммуникации со своей целевой аудиторией, а снижение охвата не было столь драматичным.

«По нашей системе мониторинга мы видим, что все показатели взаимодействия с аудиторией сохранились на прежнем уровне. Например, средний ER (просмотры постов по отношению к подписчикам) и средний ERR (взаимодействия с постами по отношению к просмотрам) сохранились на тех же позициях. То есть аудитория потребляет контент и вовлечена в него, как и раньше, — ее просто стало несколько меньше», — объясняет Алимов.

Эксперт предполагает, что сложившаяся ситуация повлияет на медиаинфляцию в канале — на цены за размещения, которые росли примерно на 20% каждый год.

«В 2026 году они должны сохраниться на текущем уровне либо начать незначительно снижаться. Это еще один фактор, влияющий на будущее размещений в Telegram, пусть даже и на короткий срок», — говорит он.

Алимов прогнозирует, что до конца года существенного снижения или роста объема размещений рекламодателей в Telegram скорее всего не произойдет, если за это время не изменятся юридические вводные.

При этом он призывает рассматривать ситуацию более комплексно, потому что обстоятельства, сковывающие работу Telegram, распространяются и на YouTube — также замедляемый и также находящийся под законодательными ограничениями.

«Неопределенность будущего важна не столько для Telegram как для мессенджера, сколько для инфлюенсеров и блогеров, которые, как правило, используют несколько медиа для трансляции своего контента. Эта ситуация охватывает два ключевых медиа для них, по крайней мере на сегодняшний день», — резюмирует соучредитель аналитической компании Digital.точнее.

