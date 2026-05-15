Стало известно, сколько россиян тратят на подписки и как часто о них забывают

Почти четверть (23%) россиян постоянно пользуются платными онлайн-сервисами, а каждый третий оформляет подписки время от времени. При этом 40% отказываются от таких трат по разным причинам. Каждый восьмой из них боится неожиданных списаний из-за своей забывчивости, а 31% участников опроса признаются, что опасаются платить за навязанные онлайн-сервисами подписки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску персонала Зарплата.ру и Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI). «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием.

Почти три четверти (72%) россиян хоть раз в жизни сталкивались с неожиданным списанием с карты из-за забытой подписки. При этом каждый шестой (18%) среди всех участников опроса сталкивается с проблемой регулярно, еще 54% теряли деньги на активных подписках не более двух раз. Большинство (59%) опрошенных при этом не пытаются отозвать платеж и просто отказываются от подписки, опасаясь не отменить ее в следующем месяце. Вернуть списанную сумму в такой ситуации просят лишь 24% респондентов, а каждый восьмой ничего не предпринимает и решает забыть о неприятной ситуации.

Платными онлайн-сервисами постоянно (23%) или время от времени (31%) пользуется каждый второй (54%) россиянин. Большинство (58%) ежемесячно оплачивает не более двух подписок, еще треть тратит деньги на 3–5 платформ, а 4% опрошенных и вовсе подключили себе шесть и более сервисов. Каждый десятый (11%) при этом совсем не отслеживает траты на них, а каждый третий только примерно знает объем трат на свои подписки. Назвать точную сумму расходов на онлайн-сервисы может лишь 51% опрошенных. Большинство (37%) тратит на подписки не более 500 рублей ежемесячно, 36% — до тысячи рублей, а каждый пятый (21%) — до 5 тысяч рублей.

«В страховании подписка пока только «приживается» — около 5–10% клиентов в зависимости от продукта готовы осознанно пользоваться этим сервисом», — отмечает управляющий директор «Ренессанс страхование» Николай Ефанкин.

Среди респондентов, которые намеренно отказываются от подписок, каждый восьмой (13%) опасается неожиданных списаний из-за того, что забудет отключить подписку. Пятая часть из противников платных онлайн-сервисов считает стоимость подписок неоправданно дорогой, а свыше трети (37%) стараются заменить их бесплатными аналогами. При этом среди всех участников опроса почти половина (49%) тратит на самую дорогую подписку до 500 рублей ежемесячно, почти у четверти (24%) максимальная стоимость подписки составляет 500–1000 рублей, а у каждого восьмого — не более 200 рублей в месяц.

Интересно, что женщины при выборе подписок чаще склонны к экономии: доля мужчин, тратящих на один из онлайн-сервисов от 1 до 5 тысяч рублей, оказалась в 2,5 раза больше — 15% россиян против 6% россиянок.

