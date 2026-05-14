Пенсионер отдал мошенникам 7 млн рублей, поверив в проверку на работе

В Краснодаре 70-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые выманили у него 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Неизвестные связались с мужчиной под видом руководителя строительной компании, в которой он был трудоустроен. Звонивший сообщил, что силовики проводят в офисе проверку документов и попросил краснодарца оказать им содействие.

Затем с пенсионером созвонились лжесотрудники Федеральной службы безопасности и Росфинмониторинга. Они предупредили о подозрительных переводах денег со счета пенсионера на имя гражданина недружественного государства. Затем к разговору подключился «специалист» Центробанка, который убедил пожилого человека передать все деньги курьеру «для сохранности».

Пенсионер выполнил требования и отдал 7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее нижегородка лишилась квартиры из-за звонка из «силового ведомства».