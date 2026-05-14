Российский сенатор заключил мировое соглашение по иску об изъятии его имущества

Сенатор Ахмат Салпагаров заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой по иску об изъятии его имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В публикации отмечается, что ходатайство подали сенатор Салпагаров, его братья, а также компании «ИСК Кубанское», «Домбай 3012» и «СЗ Домбай».

В пресс-службе добавили, что в суде изучили условия соглашения, которое было заключено для урегулирования спора. Суд пришел к выводу, что мировое соглашение соответствует закону и не нарушает права сторон или других лиц, а после — утвердил предложение.

В марте Генпрокуратура подала иск к сенатору, его родственникам и аффилированным лицам с требованием изъять в доход государства строительную компанию «Кубанское» стоимостью около 4 млрд рублей, земельные участки и 196,6 млн рублей. Ответчиками по делу проходили 27 физлиц и пять компаний. Следствие считает, что в 2000-х года земли  Тебердинского национального парка были незаконно приобретены по стоимости значительно ниже рыночной, а позже — использовались для строительства пятизвездочного отеля.

Ранее экс-замгубернатора Кубани дала показания о коррупции внутри власти региона.

 
