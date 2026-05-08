Калининградец угрожал таксисту ножом и угнал у него машину

В Калининграде задержали подозреваемого в угоне машины у таксиста
Калининградца подозревают в нападении на таксиста. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек вызвал машину в один из населенных пунктов области. Во время поездки он стал угрожать водителю ножом и требовал деньги. В результате клиент получил от испугавшегося таксиста 2500 рублей и потребовал, чтобы тот вышел из машины.

Когда мужчина оказался на улице, калининградец угнал автомобиль.

«Автомобиль был обнаружен брошенным во дворе одного из домов», – сообщается в публикации.

Молодого человека задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о разбое. В случае, если его признают виновным, он может отправиться за решетку на срок до десяти лет. Помимо этого, мужчина стал фигурантом дела об угоне.

Сейчас калининградец находится под стражей. Деньги, которые украл фигурант, в скором времени вернут водителю.

Ранее россиянин избил бывшего сожителя сестры и угнал его грузовик.

 
