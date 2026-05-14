Мигрант похитил у студента роскошные часы и пачку сигарет в центре Москвы

В Москве задержали подозреваемого в краже наручных часов за 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управление МВД по городу.

Инцидент произошел в одном из зданий на Никольской улице. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина заметил спортивную сумку на вешалке с одеждой, откуда похитил сигареты и дорогостоящие часы, после чего скрылся с места происшествия.

Владелец имущества — 20-летний студент одного из московских вузов — обратился в полицию. Подозреваемым оказался 31-летний гражданин иностранного государства, временно проживавший в столичном хостеле. Его задержали на улице Ильинка в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Украденные им часы изъяты и будут возвращены владельцу. По факту кражи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Иностранца отправили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

