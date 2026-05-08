Безработный мужчина украл у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров

В Япониии задержали с поличным мужчину, подозреваемого в серийных кражах женского белья. Об этом сообщает интернет-издание Tokyo Reporter.

В апреле полиция арестовала мужчину во время попытки украсть белье из одного из домов в Такасаки. Им оказался 37‑летний безработный Хидэаки Мацумото. После чего выяснилось, что он ранее уже похищал женское белье в этом квартале.

При обыске в его доме полиция обнаружила около 90 трусиков и бюстгальтеров, которые мужчина признан воровал у соседей с лета прошлого года, когда те сушили вещи на улице или в гараже.

Задержанный признался, что его привлекало женское нижнее белье, поэтому он неоднократно забирал чужие вещи. Сейчас полиция проверяет его возможную причастность к другим нераскрытым кражам нижнего белья в городе.

