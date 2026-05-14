В метро Москвы на пути упал человек

В Москве на станции метро «Третьяковская» Калужско-Рижской линии человек упал на пути. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.

Там заявили, что из-за случившегося одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение. После этого пострадавшего оперативно подняли на платформу.

24 апреля в метро Москвы мужчина, засмотревшись в телефон, не заметил, что платформа закончилась и упал на рельсы. Инцидент произошел на станции «Красносельская» Сокольнической линии. Благодаря действиям машиниста удалось избежать трагедии. Он успел остановить прибывающий поезд.

2 апреля в московском метро пьяный 27-летний мужчина спустился на пути прямо перед поездом на станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии. Машинист обратил внимание на пассажира и смог своевременно притормозить.

Ранее на серой ветке московского метро произошел сбой из-за человека на путях.