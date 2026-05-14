В Волгограде четыре пассажирки выпрыгнули из движущегося такси

112: четыре девушки выпрыгнули из дымящегося такси в Волгограде

В Волгограде четырем пассажиркам пришлось выпрыгнуть из движущегося такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Девушка по имени Валерия рассказала, что она с подругами ехала в такси. Пассажирки сразу почувствовали запах гари. Во время поездки в машине началось задымление, девушкам стало тяжело дышать.

Они просили водителя остановиться, но тот никак не реагировал. Одна из девушек решила выпрыгнуть из машины прямо посреди дороги, другие последовали за ней. Пассажирки отделались ушибами, синяками и ссадинами.

После этого Валерия обратилась в поддержку, где ее попытались успокоить. Позже стало известно, что к мужчине применены санкции. Уволили его или нет, неизвестно.

В феврале сообщалось, что в Москве таксист высадил пассажирку на шоссе после аварии, запретив ей вызывать скорую помощь из-за страха лишиться водительских прав. После этого он завершил поездку в приложении, вручил девушке тысячу рублей, остановил попутную машину и попросил другого водителя довезти ее до ближайшей остановки для вызова нового такси.

Ранее россиянам рассказали, имеет ли право таксист высадить пассажира в пути.