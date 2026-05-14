Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Петербурге задержали женщину, пытавшуюся сбежать с крадеными вещами из кашемира

В Петербурге женщина украла из магазина кашемировые вещи, но попалась
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая украла из магазина одежду на 132 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

Инцидент произошел 12 мая около 22:00 в магазине монгольского кашемира на Невском проспекте. По словам очевидцев, 32‑летняя посетительница примерила несколько дорогостоящих вещей, заявив продавцу, что за них скоро заплатит муж.

Затем женщина толкнула сотрудницу и выбежала на улицу, не расплатившись, однако персонал догнал злоумышленницу. Она пыталась вырваться и оказывала сопротивление, тогда прохожие обратились в правоохранительные органы.

Вскоре на место прибыл наряд Росгвардии. Силовикам удалось задержать женщину, после чего ее доставили в 76‑й отдел полиции, а похищенные вещи изъяли.

Ранее петербуржец украл из магазина 124 шоколадки и продавал их прохожим.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!