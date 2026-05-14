В Петербурге задержали женщину, пытавшуюся сбежать с крадеными вещами из кашемира

В Петербурге женщина украла из магазина кашемировые вещи, но попалась

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая украла из магазина одежду на 132 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.

Инцидент произошел 12 мая около 22:00 в магазине монгольского кашемира на Невском проспекте. По словам очевидцев, 32‑летняя посетительница примерила несколько дорогостоящих вещей, заявив продавцу, что за них скоро заплатит муж.

Затем женщина толкнула сотрудницу и выбежала на улицу, не расплатившись, однако персонал догнал злоумышленницу. Она пыталась вырваться и оказывала сопротивление, тогда прохожие обратились в правоохранительные органы.

Вскоре на место прибыл наряд Росгвардии. Силовикам удалось задержать женщину, после чего ее доставили в 76‑й отдел полиции, а похищенные вещи изъяли.

