Мужчина украл из магазина 124 шоколадки и продавал их прохожим

В Петербурге будут судить мужчину за кражу 124 шоколадок

Жителю Ленинградской области грозит два года колонии за кражу сладостей из магазина, украденное мужчина продавал прохожим на улице. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По данным следствия, обвиняемый пришел в магазин, расположенный в доме по Софийской улице. Подойдя к прилавку, мужчина сложил в свой рюкзак 124 шоколадки и, минуя кассу, покинул торговый зал. Похищенные сладости он продал на улице случайным прохожим.

Сумма ущерба составила более пяти тысяч рублей. Вора задержали, в отношении 28-летнего жителя Ленобласти было возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до двух лет колонии.

До этого в Кузбассе мужчина получил срок в колонии строгого режима из-за шоколадок. Ранее неоднократно судимый мужчина прямо на глазах работников и покупателей украл около 40 плиток шоколада. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье подростки взламывали по ночам магазины ради наживы и попались.