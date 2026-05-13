Мужчина украл из магазина 124 шоколадки и продавал их прохожим

Жителю Ленинградской области грозит два года колонии за кражу сладостей из магазина, украденное мужчина продавал прохожим на улице. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По данным следствия, обвиняемый пришел в магазин, расположенный в доме по Софийской улице. Подойдя к прилавку, мужчина сложил в свой рюкзак 124 шоколадки и, минуя кассу, покинул торговый зал. Похищенные сладости он продал на улице случайным прохожим.

Сумма ущерба составила более пяти тысяч рублей. Вора задержали, в отношении 28-летнего жителя Ленобласти было возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до двух лет колонии.

До этого в Кузбассе мужчина получил срок в колонии строгого режима из-за шоколадок. Ранее неоднократно судимый мужчина прямо на глазах работников и покупателей украл около 40 плиток шоколада. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Подмосковье подростки взламывали по ночам магазины ради наживы и попались.

 
