Няню обвинили в сексуальном насилии над 18 детьми в возрасте до пяти лет

Во Франции перед судом предстала няня, обвиняемая в серии преступлений сексуального характера в отношении детей, находившихся у нее на попечении. Об этом пишет газета Le Figaro.

Согласно материалам дела, с марта 2023-го по декабрь 2025 года под надзором женщины находились до 58 детей. По итогам проверки выяснилось, что насилию подверглись по крайней мере 18 несовершеннолетних в возрасте от нескольких месяцев до пяти лет.

О подозрениях в отношении 37‑летней Камиллы О. стало известно после жалобы одной семьи, поданной в декабре 2025 года.

В ходе следствия было установлено, что няня, в 2020 году осужденная за сексуализированное насилие, предлагала через онлайн-платформы услуги по присмотру за детьми в Лилле и окрестностях.

Камилла О. была помещена под стражу. Она отказалась давать показания и не признала вину. Женщине грозит тяжкое наказание по действующему законодательству.

