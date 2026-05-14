Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Жительницу Волгограда задержали после развратного танца в баре в День Победы

В Волгограде 19-летнюю девушку арестовали за танец на барной стойке

В Волгограде арестовали одну из двух девушек, устроивших на День Победы в баре обнаженные танцы. Об этом стало известно V1.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая в одном из заведений Ворошиловского района. По словам очевидцев, две посетительницы залезли на барную стойку, разделись и вели себя вызывающе, а запись с места распространилась в социальных сетях.

«В какой-то момент ведущий сказал, что за самые жаркие танцы полагается бесплатное шампанское. Они уже были под чем-то или нет — не знаю. Но после объявления они начали снимать лифчики, танцевать. Их трогало мужло во всех местах. Это продолжалось несколько часов. Их не то, что спаивали. На них лили сверху алкоголь» — рассказала свидетельница.

Автор резонансного ролика и некоторые горожане потребовали наказания для девушек. Личность одной из них установили. Задержанная не стала отрицать вину и раскаялась, ей назначили сутки административного ареста по по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Судьба второй участницы пока неизвестна.

Ранее мужчина сорвал Знамя Победы в Красноярске и попал на видео.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!