Жительницу Волгограда задержали после развратного танца в баре в День Победы

В Волгограде арестовали одну из двух девушек, устроивших на День Победы в баре обнаженные танцы. Об этом стало известно V1.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая в одном из заведений Ворошиловского района. По словам очевидцев, две посетительницы залезли на барную стойку, разделись и вели себя вызывающе, а запись с места распространилась в социальных сетях.

«В какой-то момент ведущий сказал, что за самые жаркие танцы полагается бесплатное шампанское. Они уже были под чем-то или нет — не знаю. Но после объявления они начали снимать лифчики, танцевать. Их трогало мужло во всех местах. Это продолжалось несколько часов. Их не то, что спаивали. На них лили сверху алкоголь» — рассказала свидетельница.

Автор резонансного ролика и некоторые горожане потребовали наказания для девушек. Личность одной из них установили. Задержанная не стала отрицать вину и раскаялась, ей назначили сутки административного ареста по по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Судьба второй участницы пока неизвестна.

