IT-предприниматель сравнил тренд на создание роботов с развитием автомобилестроения

Человечество находится на начальной стадии революции в робототехнике. Об этом в новом выпуске подкаста «Новые понятия» заявил основатель инвестфонда «Роботы России», создатель социальной сети TenChat, член правления РОЦИТ Семен Теняев.

В беседе с Антоном Горелкиным IT-предприниматель сравнил тренд на создание антропоморфных роботов с развитием автомобилестроения в начале ХХ века

При этом он отметил, что в сфере робототехники в конкуренции между США и Китаем лидирует последний.

«Я говорю про «Юни-3», который уже очень близок к промышленному внедрению, его уже выпускают пачками. Китайцы смогли удешевить технологию, при этом сохранить определенные хорошие манипулятивные навыки, неплохие мозги. И главное, еще раз подчеркну, их выпускают уже пачками», — сказал Теняев.

Теняев также уточнил, что в текущий момент российские проекты антропоморфных роботов остаются в стадии пиара. В качестве примеров он привел робота «Грина» от Сбера и робота «Айдол».

Эксперт добавил, что падения при тестировании стали нормальным процессом.

«Они как дети учатся ходить, учатся манипулировать, осваивать этот мир, и это абсолютно нормальная история. Я не вижу здесь какой-то проблемы», — уточнил предприниматель.

При этом он подчеркнул, что России способна получить большое преимущества от революции в робототехнике. Эксперт объяснил это обеспеченностью ресурсами по всем направлениям, которые часто залегают в крайне тяжелых природных условиях.

«В минус 60 мы не живем, а роботу можно абсолютно. Роботы могут прийти на смену человеку там, где человека просто не было», — считает Теняев.

Эксперт выразил уверенность в том, что будущее осталось за автономной войной, когда рои дешевых дронов и наземных роботов действуют как единый организм. При этом он уточнил, что в этом процессе человеку отведена роль управленца.

«По сути, это такая история, которая называется «коботы», когда человек действует в коллаборации с роботом. Но очевидно, что будущее как раз за дешевыми и, главное, эффективными системами», — заключил Теняев