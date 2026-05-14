Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Рианна и Шакира попали в топ-100 самых щедрых людей мира

Рианна, Шакира и Месси попали в список самых щедрых филантропов по версии Time
badgalriri/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журнал Time обнародовал список из ста наиболее значимых филантропов 2026 года. В их число вошли аргентинский спортсмен Лионель Месси, певицы Рианна и Шакира, актер Идрис Эльба, а также режиссер Стивен Спилберг.

Идрис Эльба и его супруга Сабрина Даур Эльба, стоящие за фондом Elba Hope Foundation, удостоены категории «лидеры». Отмечается, что они получили признание за «видение более светлого будущего».

В категории «первопроходцы» оказались Месси, которого наградили за «создание наследия», и Рианна, профинансировавшая помощь регионам, пострадавшим от природных катастроф. Туда же попали Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу — их отметили за «использование творческого потенциала» в благотворительной деятельности.

Шакиру, помогавшую строить школы в Колумбии, редакция причислила к «инноваторам».

Среди «титанов» издание назвало основателя Dell Майкла Делла и его супругу Сьюзен, которые обязались пожертвовать $6,25 млрд на поддержку 25 млн будущих инвесторов в США.

Ранее в Госдуме предложили отправлять деньги умерших россиян на благотворительность.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!