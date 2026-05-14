Рианна и Шакира попали в топ-100 самых щедрых людей мира

Рианна, Шакира и Месси попали в список самых щедрых филантропов по версии Time

Журнал Time обнародовал список из ста наиболее значимых филантропов 2026 года. В их число вошли аргентинский спортсмен Лионель Месси, певицы Рианна и Шакира, актер Идрис Эльба, а также режиссер Стивен Спилберг.

Идрис Эльба и его супруга Сабрина Даур Эльба, стоящие за фондом Elba Hope Foundation, удостоены категории «лидеры». Отмечается, что они получили признание за «видение более светлого будущего».

В категории «первопроходцы» оказались Месси, которого наградили за «создание наследия», и Рианна, профинансировавшая помощь регионам, пострадавшим от природных катастроф. Туда же попали Стивен Спилберг и его жена Кейт Кэпшоу — их отметили за «использование творческого потенциала» в благотворительной деятельности.

Шакиру, помогавшую строить школы в Колумбии, редакция причислила к «инноваторам».

Среди «титанов» издание назвало основателя Dell Майкла Делла и его супругу Сьюзен, которые обязались пожертвовать $6,25 млрд на поддержку 25 млн будущих инвесторов в США.

