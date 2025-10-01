В Госдуме предложили отправлять деньги умерших россиян на благотворительность

Денежные накопления умерших россиян, у которых нет наследников, можно отправлять на благотворительность, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Олег Леонов. Он отметил, что такое решение спасло бы много жизней.

«Я согласен, что деньги умерших нельзя оставлять банкам. Но я бы пошел дальше — я бы отправлял эти деньги на благотворительные цели в государственные фонды. Это было бы справедливо, и уверен, что владельцы этих денег были бы благодарны за такое решение. Эти деньги могли бы спасти жизни и здоровье многих людей», — сказал он.

До этого депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил передавать государству деньги умерших россиян, у которых нет наследников. В настоящее время после смерти человека, если у него нет наследников, его имущество: недвижимость, автомобили и прочее — передается государству. Однако такая норма не касается денег, которыми, по мнению депутата, «банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями». По оценке чиновника, речь идет о сотнях миллиардов рублей.

Ранее депутат Матвеев предложил передавать наследникам пенсионные отчисления умерших россиян.