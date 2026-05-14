Мать заставляла шестилетнюю дочь есть собственную рвоту в качестве наказания

Telegraaf: в Нидерландах над шестилетней девочкой издевалась мать и ее подруга

В Нидерландах шестилетняя девочка попала в больницу после длительного жестокого обращения со стороны матери и ее подруги. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

В деле об истязании фигурируют две женщины: мать жертвы и подруга, у которой тоже есть ребенок.

Согласно показаниям, они лишали девочку пищи, принуждали есть собственную рвоту, насильно стригли голову, привязывали кабельными стяжками в подвале, использовавшемся как «комната для наказаний», и подвергали иным унижениям.

Женщина заявила, что подруга обучала ее методам жестокого обращения и заставляла причинять вред дочери, имея контроль над ее банковским счетом. Медики описали состояние девочки как истощенное. Пациентку подключили к искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Семилетнего мальчика из семьи подруги забрали из дома, так как судья решил, что он также подвергался насилию и находится под угрозой. Расследование по делу продолжается.

