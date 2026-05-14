Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Мать заставляла шестилетнюю дочь есть собственную рвоту в качестве наказания

Telegraaf: в Нидерландах над шестилетней девочкой издевалась мать и ее подруга
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Нидерландах шестилетняя девочка попала в больницу после длительного жестокого обращения со стороны матери и ее подруги. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

В деле об истязании фигурируют две женщины: мать жертвы и подруга, у которой тоже есть ребенок.

Согласно показаниям, они лишали девочку пищи, принуждали есть собственную рвоту, насильно стригли голову, привязывали кабельными стяжками в подвале, использовавшемся как «комната для наказаний», и подвергали иным унижениям.

Женщина заявила, что подруга обучала ее методам жестокого обращения и заставляла причинять вред дочери, имея контроль над ее банковским счетом. Медики описали состояние девочки как истощенное. Пациентку подключили к искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Семилетнего мальчика из семьи подруги забрали из дома, так как судья решил, что он также подвергался насилию и находится под угрозой. Расследование по делу продолжается.

Ранее родители морили дочь голодом и держали в шкафу.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!