Оргкомитет премии «Бренд года» объявил первых претендентов на победу

Первыми номинантами премии «Бренд года в России» стали 60 российских компаний

Организаторы четвертой национальной премии «Бренд года в России 2026» подвели итоги первого этапа рассмотрения заявок. Претендентами на победу объявили 60 отечественных брендов, сообщили в пресс-службе конкурса.

Исполнительный директор премии Ольга Маркелова отметила, что эксперты зафиксировали быструю реакцию конкурсантов на изменения рынка. По ее словам, компании стремились соответствовать ожиданиям российских потребителей.

«Это действительно важно! Цель премии не только выделить уже состоявшиеся бренды, но и оказать поддержку новым компаниям с высоким потенциалом. Кроме того, соревнование проходит отдельно в высшей и первой лигах, что дает возможность справедливо оценить достижения опытных игроков и новичков в отрасли», — добавила она.

Номинантами первого этапа в высшей лиге стали «ФрутоНяня» в категории «Детское питание», «Чемпионат» как «Спортивное СМИ», «Четыре лапы» в номинации «Торговые сети» и другие компании.

В первой лиге представили Minger Med Spa («Гостеприимство и туризм»), «Мел» («Интернет-портал»), консалтинговое агентство «Метод» («Консалтинговые услуги»), а также другие бренды.

В специальных номинациях конкурсантами объявили Dr.Aktiv («Успешный старт»), Inwhite Medical («Премиум-бренд»), Nobu («Продукт нового поколения: инновационные решения»), Salton Sport («Молодежный бренд») и другие компании.

Как уточнили организаторы, конкурс продолжается, а также идет прием заявок на участие во втором отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения в ноябре в Москве.

Отмечается, что медиахолдинг Rambler&Co выступил стратегическим медиапартнером премии.