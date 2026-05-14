На Ставрополье расследуют гибель парашютиста при учебно-тренировочном прыжке

В Ставропольском аэроклубе учебный прыжок завершился гибелью парашютиста
Telegram-канал Южная транспортная прокуратура

На аэродроме «Русская» в Шпаковском районе Ставропольского края при выполнении учебно-тренировочного прыжка с парашютом погиб мужчина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Южная транспортная прокуратура, которая устанавливает обстоятельства и причины инцидента.

В ведомстве уточнили, что прыжок выполнялся с борта самолета. Прокуратура проверит соблюдение законодательства, регулирующего безопасность полетов, а также норм в сфере образовательной деятельности, связанной с подготовкой парашютистов.

По итогам всех мероприятий будет принято решение о необходимости применения мер прокурорского реагирования.

На площадке аэродрома «Русская» работает Ставропольский аэроклуб, который предлагает всем желающим «затяжные прыжки в тандеме с инструктором с высоты 3 тысячи метров, первые самостоятельные прыжки с высоты 800 метров и обучение по классической программе подготовки спортсменов-парашютистов».

В описании клуба говорится, что он располагает «надежной парашютной техникой, опытными инструкторами и пилотами», а прыжки совершаются с борта «легендарного самолета Ан-2» (который обычно называют «кукурузником»).

Судя по объявлениям в паблике клуба в VK, сегодня в 08:00 там должны были проводить занятие с «парашютистами начального обучения». В публикации говорилось, что «есть места в тандеме с инструктором». Предыдущая «прыжковая смена» состоялась 11 мая. Она включала все виды прыжков, включая самостоятельные с десантным парашютом, спортивные в тандеме с инструктором.

