Зоозащитница из Нижнего Новгорода сломала себе ребра, спасая собаку

В Нижнем Новгороде зоозащитница получила перелом ребер, пытаясь спасти застрявшую в щели собаку. О происшествии Лара Саплина рассказала в своем Telegram-канале «Зоопатруль НН».

К активистке обратились местные жители, которые сообщили, что в гаражном массиве в узкой выемке находится животное в критическом состоянии. Попытки очевидцев и сотрудников МЧС освободить его не увенчались успехом.

Саплина решила действовать сама: вместе с помощниками она сделала подкоп и пролезла в щель, после чего собаке удалось выбраться. При выходе женщина сильно ударилась грудной клеткой о стену.

В результате у зоозащитницы диагностировали перелом ребер. Она находится на лечении и должна соблюдать постельный режим. Спасенная собака попала в реанимацию, ее состояние оценивают как тяжелое.

Ранее зоозащитники спасли кроликов, оказавшихся на нефтяной платформе.