Россиян предупредили о мошеннической схеме с билетами в театр

Мошенники начали обманывать россиян, желающих приобрести билеты на театральные хиты. В своей схеме злоумышленники используют фейковые сайты, визуально похожие на официальные страницы театров. Об этом в беседе с kp.ru предупредил руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch Роман Алабин.

По словам специалиста, мошенники создают клоны официальных сайтов театров, агентств по продаже билетов и других сервисов. При этом обманщики оплачивают рекламу своих фейковых страницы, чтобы они оказывались в первых строчках поисковой выдачи по целевым запросам. В некоторых случаях клоны даже становятся популярнее оригинальных сайтов. Также такие страницы могут продвигаться через группы театралов в социальных сетях или мессенджерах и другими подобными способами.

Эксперт подчеркнул, что на фейковом сайте пользователю предлагают приобрести удобные места по выгодной цене или на популярные постановки, билеты на которые официально распроданы.

« Если пользователь решается на покупку, то переходит на форму оплаты, вводит данные карты и проводит платеж. Деньги списываются, билетов закономерно нет. История с письмом о том, что оплата не прошла и нужно еще раз ввести платежные реквизиты, чтобы отменить транзакцию, - уже второй шаг схемы и повторное списание денег.», — объяснил он.

Специалист подчеркнул, что таким образом жертва два раза платит за несуществующие билеты и передает свои платежные данные мошенникам.

По словам эксперта, большая часть фейковых сайтов визуально похожа на официальные страницы театров. Главным отличием может быть лишняя буква, символ или знак препинания в ссылке.

