Оргкомитет премии «Приоритет: Цифра — 2026» подвел итоги второго отборочного тура

Более 90 заявок поступило на участие в премии «Приоритет: Цифра — 2026»

Оргкомитет национальной премии «Приоритет: Цифра — 2026» подвел результаты рассмотрения конкурсных проектов второго отборочного тура. Об этом сообщили в пресс-службе премии.

На промежуточном этапе на победу претендуют 15 компаний. Всего поступило свыше 90 заявок. Руководитель пресс-центра премии Гюльнара Паунежева рассказала, что эксперты отметили влияние отечественных цифровых технологий и ИИ на повседневную жизнь и рабочие процессы.

«С каждым отборочным этапом эксперты премии отмечают, что отечественные цифровые технологии и искусственный интеллект все больше меняют нашу повседневную жизнь и рабочие процессы, делая привычные задачи гораздо проще и эффективнее», — сказала она.

Паунежева подчеркнула, что конкурсанты показали наличие в России не только идей, но и реальных проектов для людей, бизнеса, образования и государства.

«Гордимся, что растет число проектов в сфере образования и социальной поддержки — это как раз номинации «Цифра в образовании» и «Цифра в социальной сфере». Отмечу, что госструктуры тоже активно переходят на «цифровые рельсы», об этом говорят проекты из номинации «Цифровизация госсектора». Особого внимания заслуживает номинация «Цифровой прорыв», именно здесь собрались по-настоящему новаторские идеи, которые открывают совершенно новые пути для развития экономики страны», — добавила она.

Самыми популярными номинациями премии стали: «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Информационная безопасность», «Коммуникации, маркетинг и продвижение цифровых технологий», «Цифра в образовании», «Цифра в социальной сфере», «Цифровизация госсектора», «Системы управления базами данных», «Системы хранения данных», «Цифровой прорыв».

Заключительный отбор продлится до 1 июня, а 2 и 3 июня пройдут Дни открытых презентаций. Для участия необходимо скачать заявку на сайте премии и отправить на электронный адрес. Победителей объявят на церемонии награждения 17 июня в Москве.

