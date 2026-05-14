Россияне стали чаще ездить в ЮАР

Россия стала лидером по росту турпотока в ЮАР среди стран БРИКС
Россия стала лидером по динамике роста турпотока в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) среди стран-основателей БРИКС. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По итогам 2025 года российский турпоток достиг 41 708 визитов. Это на 35,7% больше, чем годом ранее. В 2016 году этот показатель был в пять раз ниже. Между 2022 и 2023 годами рост составил 74,7%. Уточняется, что большинство россиян (98,8%) едут в ЮАР именно с туристическими целями, и только 1% летит с бизнес-целями. Средняя продолжительность поездки составляет 14 дней. Самые популярные месяцы для отдыха — октябрь, ноябрь и декабрь.

Всего в 2025 году ЮАР посетили 10,5 млн иностранных туристов, что на 17,7% больше, чем в 2024 году. В топ-тройку по объемам турпотока вошли Зимбабве (2,3 млн), Мозамбик (2,1 млн) и Лесото (1,4 млн).

В 2025 году среди стран БРИКС лучшую динамику показала Россия — турпоток вырос на 35,7%. На втором месте Бразилия (+28,1%). При этом Китай и Индия продемонстрировали снижение: -8,5% и -7,8% соответственно.

Прямых рейсов между Россией и ЮАР нет. Как отметили в АТОР, туристы добираются с пересадками через Ближний Восток или через Аддис-Абебу.

