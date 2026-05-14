Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

«Аэрофлот» обсудил стандарты доступной среды на авиатранспорте

Гендиректор «Аэрофлота» Александровский: путешествие должно быть доступным для каждого
Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Клиентоцентричность и персонализированный подход являются фундаментом, на котором развивается сервис «Аэрофлота», заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский в рамках экспертного совещания авиакомпаний группы по вопросам улучшения клиентского опыта пассажиров с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Мы стремимся, чтобы путешествие на самолёте было максимально доступным и комфортным для каждого. И мы видим очевидную ценность таких экспертных встреч на системной основе для регулярного обмена опытом и результатами», — сказал он.

Как отметил председатель всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, в создании безбарьерной среды на воздушном транспорте наблюдается значительный прогресс.

«Много позитивных изменений в воздушном транспорте произошли за последние два десятилетия, выстроена понятная логистика. Проделана большая работа», — сказал он.

В рамках встречи «Аэрофлот» также представил результаты и анализ проведенных этапов исследования клиентского пути (CJM) и действующие стандарты сервиса авиакомпании.

Участники детально, в том числе на примере конкретных случаев, рассмотрели нюансы взаимодействия персонала в аэропортах и авиакомпаниях с маломобильными пассажирами, вопросы доступности аэровокзальной инфраструктуры и особенности перевозки спортивного инвентаря. В атмосфере открытого диалога были намечены конкретные шаги для дальнейшей работы по совершенствованию сервисов на земле и на борту.

В обсуждении приняли участие старший тренер Паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону, заслуженный тренер России Ирина Громова, мастер спорта международного класса, член Паралимпийской сборной России, президент благотворительного фонда «Рецепт-Спорт» Акжана Абдикаримова, другие спортсмены-паралимпийцы и лидеры инклюзивных проектов.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!