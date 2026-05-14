«Аэрофлот» обсудил стандарты доступной среды на авиатранспорте

Гендиректор «Аэрофлота» Александровский: путешествие должно быть доступным для каждого

Клиентоцентричность и персонализированный подход являются фундаментом, на котором развивается сервис «Аэрофлота», заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский в рамках экспертного совещания авиакомпаний группы по вопросам улучшения клиентского опыта пассажиров с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

«Мы стремимся, чтобы путешествие на самолёте было максимально доступным и комфортным для каждого. И мы видим очевидную ценность таких экспертных встреч на системной основе для регулярного обмена опытом и результатами», — сказал он.

Как отметил председатель всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, в создании безбарьерной среды на воздушном транспорте наблюдается значительный прогресс.

«Много позитивных изменений в воздушном транспорте произошли за последние два десятилетия, выстроена понятная логистика. Проделана большая работа», — сказал он.

В рамках встречи «Аэрофлот» также представил результаты и анализ проведенных этапов исследования клиентского пути (CJM) и действующие стандарты сервиса авиакомпании.

Участники детально, в том числе на примере конкретных случаев, рассмотрели нюансы взаимодействия персонала в аэропортах и авиакомпаниях с маломобильными пассажирами, вопросы доступности аэровокзальной инфраструктуры и особенности перевозки спортивного инвентаря. В атмосфере открытого диалога были намечены конкретные шаги для дальнейшей работы по совершенствованию сервисов на земле и на борту.

В обсуждении приняли участие старший тренер Паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону, заслуженный тренер России Ирина Громова, мастер спорта международного класса, член Паралимпийской сборной России, президент благотворительного фонда «Рецепт-Спорт» Акжана Абдикаримова, другие спортсмены-паралимпийцы и лидеры инклюзивных проектов.