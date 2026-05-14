Голливудский фильм «Проект «Конец света» отдал должное вкладу России в космос

Режиссер Фил Лорд отметил важность вклада СССР и России в исследование космоса
В голливудском космическом блокбастере «Проект «Конец света» создатели уделили важную роль российским ученым и космическим специалистам. Режиссер фильма Фил Лорд объяснил свое решение в публичных комментариях. Некоторые американские зрители не оценили объективный взгляд на тему космоса.

В публичных комментариях создатели фильма подчеркнули уважение к вкладу России в исследование космоса. Они объяснили, что без России невозможно представить реальное мировое космическое сотрудничество. В картине показали нехарактерную для текущего вектора на «отмену» всего русского картину.

Так, на вопрос журналиста о большом количестве русского в фильме, например, оборудования, космонавтов, символики и даже ученых, открывших астрофагов, Лорд ответил, что невозможно сделать фильм о космосе без учета вклада и заслуг СССР и России.

«Мы не могли не учесть вклад, сделанный СССР и российской космической программой. Начиная с первого полета человека и первого спутника Земли. Да и сейчас их космонавты участвуют в миссиях Space-X, они создали самую большую научную лабораторию на орбите, печатали органы (хрящевую ткань) в космосе, и сняли первый фильм в космосе. Мы верим в их космический потенциал и выразили свое уважение таким образом», — сказал режиссер.

Лорд добавил, что если это не нравится какой-то части зрителей, то это не проблемы фильма.

«В моих планах на выходные — просмотр со старшими детьми мирового хита: интеллектуального космического блокбастера «Проект «Конец света» по роману Энди Уира», — отметила режиссер и продюсер Ольга Акатьева.

По ее словам, причиной выбора послужили знаковый режиссерский дуэт, Райан Гослинг и милейший инопланетянин, а также отзывы близких друзей из индустрии.

«И, конечно, одной из причин желания посмотреть фильм, научная «линия Петровой» и участие персонажей, связанных с Россией, в миссии по спасению Земли. Подобные сюжетные линии в духоподъемной истории выглядят как титанический сдвиг и, надеюсь, ускорят отмену «культуры отмены», — подчеркнула она.

 
