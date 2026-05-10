Зоопсихолог рассказала, как вести себя при встрече с бобром

Зоолог Нарбут: укус бобра может привести к опасным инфекциям
При любом укусе бобра необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. Об этом РИА Новости рассказала польский зоолог и зоопсихолог Вероника Нарбут.

По словам специалиста, даже небольшой укус может быть опасен из-за риска инфекции, заражения бешенством или необходимости срочной вакцинации и прививки от столбняка.

Нарбут подчеркнула, что укусы бобров в некоторых случаях представляют серьезную угрозу для человека.

Эксперт посоветовала внимательно следить за поведением животного и не приближаться к нему. Она пояснила, что если бобр шипит, бьет хвостом по воде или проявляет беспокойство, это означает предупреждение. В такой ситуации человеку следует медленно отступить назад, не поворачиваясь резко спиной и не убегая.

По словам специалиста, бобр может первым напасть в критической ситуации — например, если человек подошел слишком близко к норе или плотине, если животное ранено или больно, а также если рядом находятся детеныши.

Бобры стали особенно популярны в интернете после вирусного ролика с мемом «Бобр, курва». На видео житель Польши, неожиданно увидев бобра, восторженно выкрикнул ругательство. Позже мем широко распространился в российском интернете, породил множество роликов и стал основой вирусной песни «Бобр».

Ранее в США ребенок оказался в больнице после нападения бобра с бешенством в парке Нью-Джерси.

 
