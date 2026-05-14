Участники акции «Ночь в музее» смогут воспользоваться нейросетью

Участники акции «Ночь в музее», которая пройдет 16 мая в Москве, смогут воспользоваться нейросетью «Алиса AI», чтобы узнать интересные факты об экспонатах и получить ответы на вопросы, сообщается на сайте mos.ru.

Специально для участников акции Яндекс выпустил ИИ-кулоны, которые можно будет получить в Музее Москвы, Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко и Государственном музее А.С. Пушкина. Посетители смогут приложить кулон к смартфону и перейти в чат с «Алисой AI».

На 12 площадках в Москве разметят QR-коды, с помощью которых можно будет узнать интересные детали об экспонатах.

Также на платформе «Промптхаб» запустят раздел «Ночь в музее», с помощью которого посетители смогут понять замысел автора картины, узнать необычные факты и увидеть связь объекта с современностью.

Кроме того, в Музее космонавтики откроется выставка «Яндекс станций», а в Музее Москвы и Государственном музее А.С. Пушкина будут работать фотозоны с «Алисой AI», которая поможет оживить снимки в стилистике экспонатов.

Напомним, акция «Ночь в музее» организована столичным департаментом культуры. Она проходит ежегодно с 2007 года. В этом году в акции примут участие 170 площадок по всей столице.