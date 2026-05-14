Несмотря на жесткое регулирование западных технологических корпораций, Евросоюз по-прежнему полностью зависит от инфраструктуры американского big tech, тогда как Россия за короткий срок успешно выстроила суверенную платформу пользовательских сервисов на базе национального мессенджера Mах. Об этом заявила газета The Brussels Times.

Издание отмечает, что Брюссель сегодня активно продвигает себя как мировой центр цифрового регулирования, опираясь на такие механизмы, как Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA) и GDPR. В материале подчеркивается, что многомиллионные и даже миллиардные штрафы против Apple, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google и X символизируют уверенность ЕС в успешности борьбы с доминированием американских корпораций.

Однако на практике, как констатировала газета, ключевые каналы коммуникации европейцев продолжают контролироваться американскими компаниями. WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Google фактически формируют цифровую среду Европы — от семейных чатов до потребительских вкусов и политических дискуссий.

«В этом заключается цифровой парадокс ЕС: он регулирует чужую инфраструктуру вместо того, чтобы строить собственную. Европа пытается устанавливать правила на чужом поле. Контраст с другими крупными державами показателен — и игнорировать его становится все труднее», — считает Brussels Times.

В качестве положительного примера издание привело российский национальный мессенджер Мах. Подчеркивается, что он изначально создавался как базовая коммуникационная национальная инфраструктура.

Газета позитивно оценила то, что Mах интегрирован с государственными системами, расширяется в сферы банковских и сервисных услуг и объединяет в одной экосистеме повседневные цифровые сервисы — от здравоохранения и образования до получения госуслуг. При этом вся инфраструктура платформы находится под российской юрисдикцией и не зависит от зарубежных технологических корпораций, что обеспечивает цифровой суверенитет.

«К концу 2025 года в Мах зарегистрировались уже 80 млн пользователей, его ежедневный охват составлял 51 млн человек. К апрелю 2026 года эти показатели выросли до 110 млн регистраций и более 80 млн ежедневных пользователей. За короткий срок он превратился в национальную платформу пользовательских сервисов, не зависящую от инфраструктуры big tech», — акцентировало внимание издание.

Газета добавила, что на фоне этого европейские инициативы по созданию собственных цифровых платформ, включая облачный проект Gaia-X, выглядят слабо: они остаются нишевыми и не используются массово.

Евросоюз, добавило Brussels Times, пытается совместить жесткий контроль за big tech с сохранением открытого рынка, однако, как отмечается, одного регулирования недостаточно для установления контроля над цифровой инфраструктурой.

«Пока жители Берлина, Парижа и Рима пользуются WhatsApp и Instagram, цифровая жизнь Европы в значительной степени написана американским кодом. Правила могут быть европейскими. Архитектура — нет», — резюмировала газета.