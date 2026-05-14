Стали известны подробности об одном из крымчан, задержанных за госизмену

ФСБ РФ: задержанный за госизмену крымчанин передал Киеву координаты ЗРК С-400
Один из двух жителей Крыма, задержанных по обвинению в государственной измене, передал Киеву координаты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Как рассказали в ведомстве, мужчина контактировал с куратором в подконтрольном украинским спецслужбам канале в мессенджере Telegram.

«Установлено, что жителем села Ильинки Красноперекопского района <....> в <...> Telegram-сообществе размещены и переданы сведения о местоположении ЗРК С-400», — говорится в заявлении.

ФСБ РФ сообщила о задержании двух крымчан, ставших фигурантами уголовного дела о госизмене, 14 мая. По информации ведомства, житель Красноперекопского района по собственной инициативе связался с представителем украинской разведки, начав отправлять ему фотографии и координаты мест дислокации российских военных объектов в Крыму.

Второй задержанный — житель Симферополя, который установил контакт с пограничной службой Украины и предложил сотрудничать. В частности, он согласился собрать и передать сведения о составе и персональные данные представителей территориальной обороны полуострова.

