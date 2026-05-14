Россиянам объяснили, как справиться с подтоплениями грунтовыми водами

Этой весной многие россияне столкнулись с локальными подтоплениями участков грунтовыми водами из-за обильных снегопадов прошедшей зимой. Сам по себе высокий уровень грунтовых вод ничем не опасен, а измерить его можно по скважинам, объяснил гидролог и кандидат географических наук Дмитрий Клименко. Борьба с этим явлением включает в себя геодезические исследования, так как причиной могут стать глиняные прослойки в почве, отметил он в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, грунтовые воды поднимаются всегда, просто обычно это происходит на глубине до двух метров до поверхности земли. Если же они мешают домовладельцам, то нужно найти причины такого подъема, начав с изучения геодезии участка, в том числе водоносных слоев, отметил в свою очередь гендиректор некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.

«Иногда один участок подтопляется, а соседний — нет. Это происходит потому, что в одном месте водоносный слой может блокироваться глиняными прослойками, а где-то нет», — пояснил он.

По словам специалиста, в некоторых случаях для предотвращения подтоплений достаточно обустроить отводные трубы, иногда требуется установить дренаж, а в отдельных случаях – подкопать канаву. Белоусов объяснил, что при высоком уровне грунтовых вод на участке фундамент лучше не делать глубоким, а дом следует оградить плитой. А если воды низкие, то можно смело обустроить технические этажи, предусмотрев хороший уровень гидроизоляции.

Также среди мер борьбы с подтоплениями грунтовыми водами специалист назвал высадку хвойных деревьев на участке, а также березы, ивы, ракиты, ольхи и рябины, которые выступают как биодренаж. Кроме того, можно организовать водоотводные каналы, а иногда необходимо поднять участок с помощью засыпки песком и плодородной почвой, заключил эксперт.

Ученые ранее выяснили, что откачка грунтовых вод может способствовать смещению оси Земли.