Во Владикавказе мужчина расправился с женой и падчерицей

Во Владикавказе 59‑летнего мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за расправу над женой и падчерицей. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Как следует из материалов дела, местный житель давно угрожал жене и ее детям. В 2024–2025 годах между супругами регулярно вспыхивали конфликты, что привело к трагедии.

7 июля 2025 года мужчина, находясь в квартире на Весенней улице во Владикавказе, в ходе ссоры нанес членам семьи множественные ножевые ранения, а затем причинил вред себе.

Женщина и ее старшая дочь истекли кровью на месте происшествия, а 15‑летняя девочка была экстренно доставлена в больницу, где ей оказали квалифицированную помощь и спасли жизнь.

Злоумышленник выжил и предстал перед судом, где был признан виновным по трем статьям. Мужчине назначили 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и последующее ограничение свободы на два года.

Ранее мужчина забил поленом сестру и ее мужа из-за спора о земельном участке.

 
