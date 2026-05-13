Мужчина забил поленом сестру и ее мужа из-за спора о земельном участке

Telegram-канал УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области полиция задержала 56-летнего мужчину, который жестоко избил поленом свою сестру и ее супруга во время семейной ссоры, пострадавшие не выжили. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

По данным следствия, родственники вместе приехали из Ярославля в деревню Еремеево, где между ними произошел конфликт из-а оставшегося в наследство дома и земельного участка. Сестра попыталась выгнать брата из дома, завязалась драка.

В ходе потасовки мужчина схватил полено и несколько раз ударил им женщину и ее мужа, спасти пострадавших не удалось. после расправы обвиняемый лег спать, утром он попытался скрыть следы преступления: переоделся в чистые вещи, сам вызвал полицию, но позже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, фигурант задержан.

До этого в Вологодской области брат угрожал сестре топором из-за наследства. Мужчина потребовал, чтобы она переписала документы на дом на его имя, когда женщина отказалась, злоумышленник пообещал отрубить ей руки, а после разбил топором табурет и скрылся.

Ранее россиянин пытал нового знакомого раскаленным утюгом ради телефона и ноутбука.

 
