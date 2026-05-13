Пьяный житель Тюменской области ударил полицейского ножом и был арестован

В Тюменской области мужчина напал с ножом на силовика и ранил его

Жителя Тюменской области обвинили в нападении с ножом на сотрудника полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел, когда юноша 2003 года находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно материалам уголовного дела, молодой человек отдавал себе отчет, что перед ним старший оперуполномоченный МО МВД России «Ишимский», выполняющий служебные обязанности. Несмотря на это, он ударил полицейского ножом, причинив вред его здоровью.

В отношении Александра Митяева завели дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей). Обвиняемый частично признал вину. Ишимский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ведется следствие.

