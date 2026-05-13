Муж пытался отравить жену кофе с отбеливателем

В испанском городе Пистойя карабинеры задержали 55-летнего рабочего завода Hitachi Rail, который подмешал отбеливатель в кофе своей жене. Об этом сообщает портал Leggo.

По данным полиции, испанец пытался отравить супругу по неизвестной причине. Утром он налил супруге чашку кофе, добавив туда отбеливатель, после чего спокойно отправился на работу.

Женщина, выпив напиток, внезапно почувствовала себя плохо, ее госпитализировали, врачам удалось спасти женщине жизнь. Задержанному предъявлено обвинение в попытке отравления, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы поступка обвиняемого.

До этого в Нидерландах мать травила младенца лекарствами через молоко. Девочку доставили в больницу с признаками сердечной недостаточности, после чего выяснилось, что ухудшение ее самочувствия вызвало грудное молоко. Женщина утверждала, что не имела умысла отравить ребенка и просто не рассчитала с дозой противодиарейных препаратов. Суд счел ее доводы неубедительными и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы

Ранее сотрудник университетской лаборатории пытался отравить коллегу из-за повышения.

 
