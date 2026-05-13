Онколог Черемушкин рассказал о сложном виде рака у покойного Молчанова

Популярный телеведущий Владимир Молчанов, который ушел из жизни минувшей ночью, страдал от тяжелой формы рака. Об этом сообщил онколог Евгений Черемушкин в интервью aif.ru.

Черемушкин отметил, что пять лет назад Молчанову была проведена трансплантация печени из-за серьезного заболевания. Спустя год у него произошел сердечный приступ. В 2025 году телеведущий неоднократно жаловался на сильные боли в животе и обращался за медицинской помощью.

Врач предположил, что у Молчанова мог развиться первичный рак печени, добавив, что пересадка органа не всегда указывает на наличие рака.

«Должно быть сочетание факторов, чтобы человеку провели именно эту операцию. Напомню, печень относится к системным фильтрам», — пояснил Черемушкин.

Он также отметил, что опухоли могут давать метастазы, и указал на печень, легкие и кости как на наиболее распространенные места их образования. Это связано с тем, что лимфатическая система, которая пронизывает все ткани, переносит клетки в кровоток.

«А уже оттуда все идет в те самые системные фильтры. Обычно это печень, легкие, кости скелета», — добавил онколог.

По его словам, речь может идти и о форме онкологии, при которой опухоль имеет высокий потенциал к метастазированию.

Ранее онколог Черемушкин заявил, что в будущем рак будет лечиться так же легко, как простуда.

 
