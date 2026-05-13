В России расширили систему поддержки молодежи при решении разных жизненных ситуаций

Федеральное агентство по делам молодежи дополнило сервис сопровождения участников и выпускников своих проектов, теперь им доступны консультации о создании семьи, поиске работы и прохождении обучения. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Росмолодежи».

В агентстве отметили, что в рамках развития сервиса запланировано создание контакт-центра с возможностью голосовой и текстовой поддержки. Отдельное внимание в текущем году «Росмолодежь» посвятит также расширению поддержки молодых людей в разных жизненных ситуациях.

В агентстве подчеркнули, что ключевая цель инициативы — сделать взаимодействие молодых людей с системой молодежной политики и отдельными сервисами, более простым, быстрым и персонализированным.

В «Росмолодежи» добавили, что для более оперативной работы с типовыми запросами, классификации обращений и ускорения взаимодействия с пользователями применяются чат-боты и другие цифровые инструменты. При этом подчеркивается, что значимые, нестандартные и требующие участия экспертов вопросы направляются в рамках выстроенной системы индивидуального сопровождения.

Всего, согласно данным «Росмолодежи», в прошлом году в агентство поступило более 28,5 тыс. обращений за полгода, из них более 5 тыс. — нетиповые ситуации, 150 — обращения от молодых людей со сложными жизненными ситуациями, каждое из которых потребовало участия специалистов, в том числе из других ведомств.