Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В России расширили систему поддержки молодежи при решении разных жизненных ситуаций

«Росмолодежь» увеличила число направлений своего сервиса поддержки
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Федеральное агентство по делам молодежи дополнило сервис сопровождения участников и выпускников своих проектов, теперь им доступны консультации о создании семьи, поиске работы и прохождении обучения. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Росмолодежи».

В агентстве отметили, что в рамках развития сервиса запланировано создание контакт-центра с возможностью голосовой и текстовой поддержки. Отдельное внимание в текущем году «Росмолодежь» посвятит также расширению поддержки молодых людей в разных жизненных ситуациях.

В агентстве подчеркнули, что ключевая цель инициативы — сделать взаимодействие молодых людей с системой молодежной политики и отдельными сервисами, более простым, быстрым и персонализированным.

В «Росмолодежи» добавили, что для более оперативной работы с типовыми запросами, классификации обращений и ускорения взаимодействия с пользователями применяются чат-боты и другие цифровые инструменты. При этом подчеркивается, что значимые, нестандартные и требующие участия экспертов вопросы направляются в рамках выстроенной системы индивидуального сопровождения.

Всего, согласно данным «Росмолодежи», в прошлом году в агентство поступило более 28,5 тыс. обращений за полгода, из них более 5 тыс. — нетиповые ситуации, 150 — обращения от молодых людей со сложными жизненными ситуациями, каждое из которых потребовало участия специалистов, в том числе из других ведомств.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!