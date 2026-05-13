В Махачкале работников садика, где ребенок лишился пальца, заключили под стражу

В Махачкале заключили под стражу троих сотрудников детского сада заключили под стражу после того, как ребенок лишился пальца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики Дагестан.

«Троим сотрудникам детсада после травмы ребенка Советским районным судом Махачкалы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 7 июля 2026 г. включительно», — сказали агентству.

13 мая дагестанские СМИ сообщили, что двухлетняя девочка лишилась пальца на ноге в детском саду. Несчастный случай произошел 8 мая. Утром семья отвела в детсад здорового ребенка, а около 14:00, когда отец забирал дочь, она пожаловалась на боль в ноге, после чего у нее из колготок выпал фрагмент пальца. Срочно доставив ее в больницу, родители узнали, что ткани не подлежат восстановлению, так как время упущено.

В дошкольном учреждении, где в тот день велись ремотные работы, не вызвали скорую, а также не сообщили родителям о происшествии, воспитатели лишь вернули девочку в чужой обуви и с другой сумкой. Как именно пострадавшая лишилась пальца, не уточняется. По оценке врачей, он был травмирован за несколько часов до возвращения из сада.

